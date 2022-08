Bomba d'acqua: strade come fiumi

Una bomba d’acqua accompagnata da tuoni, fulmini e forti raffiche di vento, si è abbattuta ieri su Cagliari e hinterland. Centinaia in pochi minuti le richieste di aiuto: strade allagate, fiumi di acqua e fanghiglia che hanno travolto le auto parcheggiate, scantinati inaccessibili.

Nella zona di Pirri si sono viste strade come fiumi. L’acqua ha infatti presto raggiunto le automobili e diversi scantinati si sono allagati. Sui social girano già i video delle strade trasformate in fiumi, con la gente come sempre costretta a fare i conti con lo scarso deflusso delle acque che avviene ogni volta che piove nella zona. Decine di mezzi dei vigili del fuoco mobilitati. Non risultano feriti.

Foto Ansa