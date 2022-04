L'uomo che nascondeva una bomba in un terreno accanto alla sua casa

Aveva nascosto in un terreno incolto non distante dalla sua casa una vera e propria bomba: un ordigno di circa un chilo completo anche di innesco. I carabinieri lo hanno però scoperto e arrestato. Come racconta LeccePrima, in carcere è finito Gianluca Cirfeta, 45enne originario di Copertino ma residente a Veglie.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno notato l'uomo mentre, su una Audi A4 guidata da un 62enne, attraversava le stradine di campagna che collegano i comuni di Veglie e Carmiano. Poi ha preso in consegna un pacco ritenuto sospetto da un terzo uomo ancora non identificato. Arrivato nei pressi di casa, ha posizionato il pacco in un terreno incolto, per poi allontanarsi. Da qui i controlli dei carabinieri. Scoperto che si trattava di un ordigno esplosiv, è stato chiesto l’intervento degli artificieri.

Secondo gli esperti si trattava di "un ordigno di un chilo e 100 grammi, realizzato utilizzando 749 grammi di materiale esplodente a base verosimilmente di colorato/percolato di potassio, antimonio e alluminio/magnesio (polvere flash), contenuto in una latta di metallo, avente capienza di un litro, utilizzata originariamente per contenere acetone. L’innesco era costituito da uno spezzone di miccia/stoppino pirotecnico lungo circa 140 centimetri. Tutto era avvolto con carta da giornale, per più strati, tenuta da nastro da imballaggio trasparente". Secondo gli artificieri l’ordigno è stato prodotto "da mani esperte" ed era "assolutamente pericoloso".

Durante l’interrogatorio di convalida, l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Sergio Tosi ha convalidato l’arresto anche in considerazione anche dei precedenti del 45enne (tre condanne irrevocabili e una più recente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti), concedendogli i domiciliari con il braccialetto elettronico.