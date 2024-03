Una bomba è stata fatta esplodere all'ingresso del municipio di Ottana

Una bomba ad alto potenziale è esplosa stanotte davanti all'ingresso del municipio di Ottana, nel Nuorese. L'ordigno era stato confezionato con 3-4 chili di esplosivo che hanno provocato ingenti danni alla parte esterna dell'edificio e al piano terra, mandando in frantumi vetri, porte e suppellettili.

L'edificio non avrebbe subito danni strutturali e da un primo esame esterno dei Vigili del comando provinciale di Nuoro è stato giudicato agibile, anche se le prove di carico ai piani più alti del fabbricato, per avere la certezza dell'agibilità, saranno effettuate lunedì mattina. L'impianto di sorveglianza del Municipio era in funzione quando è avvenuta l'esplosione e gli investigatori hanno già acquisito i filmati per le indagini.

Il sindaco del paese Franco Saba sta ricevendo la solidarietà di colleghi e amici e stamattina è arrivato a Ottana anche il Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi che ha convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per lunedì mattina alle 10:30.