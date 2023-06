Taglia un tubo nel muro di casa ma è una bomba: 30enne ucciso dallo scoppio

Un uomo di 30 anni è morto a Stoccareddo di Gallio, in provincia d Vicenza, mentre stava aiutando gli operai nei lavori di ristrutturazione della sua abitazione. La vittima, Riccardo Baù, è stato travolto dallo scoppio di un muro della casa che sarebbe stato causato da un ordigno. Secondo quanto riporta VicenzaToday, all'interno della parete era stato inserito come rinforzo un siluro bangalore risalente alla Prima guerra mondiale.

Baù era intento ad aiutare gli operai per la posa del cappotto e, secondo quanto ricostruito, ha tagliato con una moletta quello che pensava fosse un tubo che fuoriusciva dal muro. Si trattava invece di un ordigno, che qualcuno in passato ha inserito nella parete, molto probabilmente ignaro dei rischi. Il taglio del siluro ha provocato l'esplosione e il crollo di parte del muro, che investito in pieno il giovane. Portato di corsa all'ospedale, Baù è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate.