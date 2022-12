Una bomba con chiodi e bulloni trovata in piazza e pronta a esplodere

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a Cardito, comune a poca distanza da Napoli, per il rinvenimento di un ordigno inesploso. La bomba, di circa 3 chili, ripiena di polvere, chiodi e bulloni, sarebbe stata piazzata da ignoti davanti un'attività di noleggio auto in in piazza Santa Croce. I carabinieri della stazione di Crispano e gli artificieri del nucleo investigativo di Napoli hanno disinnescato l'ordigno pochi minuti fa. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell'evento.