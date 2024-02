I cani abbaiano troppo: piazza due molotov (e un messaggio) sui cancelli dei vicini

Due bombe molotov e un inquietante messaggio minatorio sono stati lasciati all'ingresso di due villette di un complesso residenziale. "Con i tuoi cani stai esasperando tanta gente, non ti permetteremo di insistere ulteriormente. Il tuo libero arbitrio è finito", si legge sul foglio allegato agli ordigni rudimentali appesi ai cancelli di due case di via Alcide De Gasperi a Rezzato, comune in provincia di Brescia. A trovarli è stato il proprietario di una delle due villette quando, verso le 21.40 di mercoledì sera (21 febbraio), è uscito per buttare la spazzatura. Subito è scattata la chiamata alla polizia locale che, vista la potenziale pericolosità delle 'bombe' e le pesanti intimidazioni, ha avvisato i carabinieri.

"Ci tieni alla tua macchina? Ci tiene a casa tua? Ci tieni ai tuoi cani? Addestrali e falli stare zitti. Se tu noi fai quello che avresti dovuto fare già da molto tempo, potrebbero essere coinvolte anche persone, abitazioni e proprietà adiacenti", si legge nella missiva minatoria. Minacce pesantissime che potrebbero costare caro a chi le ha scritte. E sono diversi gli elementi a disposizione dei carabinieri, dato che l'autore del folle gesto sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza delle abitazioni della zona. Dai filmati lo si vedrebbe arrivare da una via vicina, con un cappuccio calato sul volto, e appendere le molotov sui cancelli.

"Forse pensa di aver fatto un gesto da uomo invisibile, ma essendo stato immortalato dalle telecamere ha fatto solo la parte di un individuo vile e codardo", scrive sui social una delle proprietarie dei cani e delle case oggetto delle pesanti intimidazioni.