Bombola esplode durante i preparativi di Pasqua: cinque persone ferite

Cinque persone sono rimaste ferite per lo scoppio di una bombola del gas. La famiglia coinvolta stava preparando i dolci di Pasqua quando si è verificato l'incidente domestico: cinque le persone rimaste ustionate, quattro in modo grave tra cui una donna e un minorenne. È accaduto in una abitazione a Tortorici, in provincia di Messina, nel pomeriggio di ieri 7 aprile.

Nell'esplosione sono rimasti feriti in modo grave una donna di 65 anni e il nipote di 15 che sono stati trasferiti al Centro grandi ustionati del Cannizzaro di Catania. Entrambi hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado: la donna su quasi tutto il corpo, il ragazzo su volto, mani e gambe. Le loro condizioni sono definite molto gravi dai medici dell'ospedale. I due pazienti sono arrivati con un elicottero del 118 nella tarda serata di ieri all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove c'è il Centro grandi ustionati che li ha presi subito in carico. Dopo le visite e le prime cure la donna e il ragazzo sono stati trasferiti nel reparto di Rianimazione.

Si trovano invece al Policlinico Giaccone di Palermo altri due parenti, madre e figlio, di 42 e 12 anni, mentre il marito della donna ha riportato solo lievi ustioni alle mani medicate all'ospedale di Sant'Agata di Militello.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del posto le due donne con i due ragazzi, che sono cugini, erano nella taverna-cucina perché stavano preparando i dolci di Pasqua, quando ci sarebbe stata una fuga di gas, forse dal fornello o dalla bombola. A fare da miccia sarebbe stata una stufa elettrica. All'improvviso la deflagrazione che ha investito la donna e il nipote e gli altri due parenti. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di S.Agata di Militello coordinati dalla procura di Patti. Il locale è stato posto sotto sequestro.