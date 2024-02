La bombola di gas che cade sulle piste da sci

Tragedia sfiorata sulle piste di Aprica, in provincia di Sondrio. Un elicottero ha perso una bombola di gas che, per un soffio, non ha colpito una sciatrice sulla ski area del Palabione. Fortunatamente la grossa bombola di gas, che si è staccata ed è caduta e rimbalzata sulla neve, non è esplosa. Nonostante l'impatto, nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Alcuni sciatori che, spaventati, hanno assistito all'incidente hanno scattato alcune foto e informato gli agenti della Polizia di Stato in servizio sulle piste.

"È successo alcuni giorni fa, forse un paio di giorni fa - spiega un'addetta della società di impianti di risalita di Aprica -. Il velivolo di Elitellina di Sondrio era impegnato nel trasporto della bombola al nostro deposito in cima alla montagna. Le bombole vengono utilizzate per provvedere alle esplosioni pilotate quando ci sono rischi di valanghe in quota e a impianti ovviamente chiusi al pubblico durante le operazioni di disgaggio di neve pericolante, a rischio di slavine. Non è successo nulla agli sciatori per fortuna. Ma ovviamente sono incidenti che non devono accadere alla società incaricata del trasporto la cui organizzazione non dipende da noi".