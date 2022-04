L'imprenditore che premia i dipendenti con un bonus di 1.500 euro per le bollette

Sarà una Pasqua da ricordare per i lavoratori della Metallurgica Legnanese, azienda di Rescaldina (Milano) che si occupa dell'importazione e della commercializzazione di acciai speciali, laminati, forgiati e trafilati. Sirio Della Flora, 76 anni, amministratore unico della società, ha infatti deciso di dare un contributo di 1.500 euro in più a ogni suo dipendente. Non un "regalo" in senso stretto perché Della Flora preferisce chiamarlo "contributo energetico", esattamente come la voce che figura nel cedolino dei lavoratori. Insomma, quei soldi in più che i dipendenti si troveranno in busta paga sono un "bonus" che l'azienda ha deciso di elargire ai lavoratori per aiutarli a far fronte al caro-bollette.

Un aiuto concreto perché è in questo momento che cominciano a farsi sentire gli aumenti di gas, luce e spese quotidiane. Aumenti frutto sia della pandemia ma anche della guerra in Ucraina. Rincari che stanno colpendo le aziende ma anche le famiglie. E di sicuro 1.500 euro faranno molto comodo ai dipendenti della società.

La Metallurgica Legnanese è stata fondata nel 1969 da Sirio Della Flora dopo 10 anni da impiegato in una trafileria di Legnano. Nell'azienda lavorano 42 persone (17 operai, 12 autisti e 13 impiegati nel settore commerciale).