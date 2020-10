"Basta foto e selfie sui luoghi dei disastri"

Il Corriere Torino racconta oggi che il sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani si è arrabbiato perché molti suoi concittadini sono andati sul ponte romano per scattare un selfie con alle spalle il fiume Sesia ingrossato a causa delle forti piogge e postarlo sui social. Quasi come si fossero dati un appuntamento. Un fenomeno che, anche durante questa alluvione, ha coinvolto tutta la regione. Con una lunga lista di luoghi, considerati pericolosi, mostrati negli scatti pubblicati in rete sui principali social network. Foto che ritraggono Limone Piemonte, nel Cuneese, le zone di Borgo Vercelli, nel Vercellese, ma anche il ponte, poi crollato, di Romagnano Sesia, nel Novarese:

