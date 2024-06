Trova un borsello sul bus: dentro ci sono 60mila euro in contanti

Un ragazzino ha trovato un borsello su un autobus di linea della Tper, a Bologna. Come riporta BolognaToday, una volta consegnato all'autista, che l'ha aperto, i due si sono resi conto che il borsello, oltre ai documenti e ad alcuni oggetti personali, conteneva al suo interno ben 60mila euro in contanti, tutti confezionati in pacchetti. La polizia locale, come rende noto il comune di Bologna in un comunicato, si è immediatamente attivata per individuare il proprietario del denaro, che è stato rintracciato. Dopo i dovuti accertamenti, l'intera somma gli sarà riconsegnata.