La storia del borsone di cocaina caduto sul tetto di una casa in un paesino sardo

All'interno c'erano otto chili e mezzo di droga per un valore di nove milioni di euro. L'operazione, in stile narcos, risale al 28 marzo, nelle scorse i carabinieri di Oristano hanno arrestato il presunto corriere alla guida dell'aereo ultraleggero

Un pilota romano di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Oristano perché ritenuto corriere di un traffico di stupefacenti, con un sistema utilizzato dai narcotrafficanti sudamericani. L'uomo, infatti, lo scorso 28 marzo, dopo aver sorvolato con un ultraleggero il piccolo centro di Baratili San Pietro, nell'oristanese, ha lanciato un borsone contenente otto chili e mezzo di cocaina, per un valore di oltre 9 milioni di euro. La borsa non era però finita nelle mani dei destinatari, ma sul tetto di una abitazione ed era stata poi recuperata dai Carabinieri. Da lì sono partite le indagini che hanno ricostruito la rotta del velivolo, utilizzato da una scuola di volo del Lazio, e all'identità del pilota, rintracciato e arrestato.

Il borsone di cocaina lanciato sul tetto

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il 28 marzo alle 3:30 circa un aeromobile di piccole dimensioni in volo a bassa quota ha sganciato un borsone di colore nero che è caduto sul tetto di una abitazione di Baratili San Pietro (OR). Su segnalazione dello stesso proprietario è intervenuta sul posto la locale Stazione Carabinieri che ha recuperato il borsone contenente circa 8,5 kg di cocaina purissima. Le indagini hanno documentato che l'aereo condotto dal 28enne, partito dall'aeroporto di Roma Urbe, dopo avere effettuato una sosta al campo volo Monti della Tolfa di Santa Severa, frazione di Santa Marinella (RM), ha fatto rotta verso la Sardegna attraversando la provincia di Nuoro per poi, una volta arrivato nella provincia di Oristano, sparire dai radar per circa 20 minuti.

Si è successivamente risaliti al fatto che il velivolo fosse sparito dai radar a causa della bassissima quota a cui volava nei momenti precedenti al lancio del borsone. L'aereo aveva fatto scalo anche a Olbia ed era stato immortalato dalle telecamere dello scalo. Il presunto narcotrafficante è stato bloccato martedì mentre faceva scalo all'aeroporto di Cagliari-Elmas con un volo proveniente dalla Germania.