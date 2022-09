Travolto da un carrello per la legna: morto boscaiolo di 29 anni

Dramma su lavoro in provincia di Sondrio: un giovane boscaiolo di 29 anni ha perso la vita in Val Tartano nella mattina di oggi, sabato 10 settembre, dopo essere stato travolto da un carrello usato come teleferica per il trasporto della legna. Il ragazzo, di Talamona, si trovava in Val Corta, precisamente in località Bagini, quando, stando alle prime ricostruzioni, mentre lavorava con un collega al disboscamento di un’area privata, è stato colpito e travolto per l'appunto dal carrello usato per il trasporto della legna.

L'allarme era stato lanciato attorno alle ore 7.45. Nella vallata orobica sono giunti il soccorso alpino della stazione di Morbegno e l'elicottero Areu di base a Caiolo. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso. Il ragazzo era già deceduto. Saranno i carabinieri della Compagnia di Sondrio, allertati nell'immediatezza dell'incidente, e gli ispettori di Ats della Montagna, con le loro indagini, a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.