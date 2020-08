Boss "scomparso", un carabiniere in pensione lo riconosce: ecco dov'era

Da alcuni giorni si era allontanato da una comunità della provincia di Cosenza dove era in libertà vigilata, rendendosi irreperibile, fino a quando un carabiniere in pensione non lo ha riconosciuto sul litorale di Vasto, in provincia di Chieti, e lo ha segnalato ai militari del posto.

E' qui che era fuggito "in vacanza" Alfredo Sorianiello. Attivate subito le ricerche, il boss napoletano è stato trovato in un albergo di Vasto Marina in compagnia della moglie, con numerosi bagagli al seguito. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti ben sei diversi telefoni cellulari.

L'arresto risale a venerdì scorso quando, all’alba, i carabinieri del Nor (Nucleo Operativo e Radiomobile) di Vasto hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal tribunale di Cosenza a carico di Sorianiello con il quale veniva disposto l’aggravamento della misura di sicurezza attualmente in atto, con quella della detenzione in carcere.

Terminati gli atti di rito, infatti, l’uomo è stato associato alla Casa Lavoro di Vasto. Dovrà restarci per un altro anno.