Picchia e insulta la compagna incinta: "Sei da lapidare". Condannato a più di due anni

Un vero e proprio calvario di minacce, insulti e umiliazioni. È quanto subito da una donna di 45 anni di Fabriano, picchiate e offesa dal proprio compagno, un uomo di 48 anni. I due si conoscevano da tempo e si erano ritrovati dopo 20 anni, decidendo di iniziare una relazione. Relazione diventata però problematica a causa della gelosia di lui. Una vera e propria escalation di violenze prima psicologiche, poi fisiche. Durante una discussione l'uomo avrebbe messo in dubbio la fedeltà della donna che aspettava un bambino, umiliandola con espressioni come: ''Sei da lapidare'' o ''ti sputerei ogni volta che dici una bugia, ucciditi, sei la peggio femmina che ci sia''. questo dalle carte del processo. Una volta nato il bambino le cose sarebbero andate però anche peggio. L'episodio più grave risale a una sera che la donna aveva deciso di uscire con delle amiche. Il compagno l'avrebbe dapprima tartassata tutta la sera con messaggi offensivi, poi sarebbe passato alle mani. La mattina successiva l'avrebbe aggredita prourandole lesioni che le sono costate 5 giorni di prognosi in ospedale.

Ieri, 31 maggio 2023, è arrivata la condanna da parte del tribunale di Ancona. L'uomo, che nega le accuse, è stato condannato a due anni e due mesi. I fatti risalgono all’autunno del 2017. L’uomo nega le accuse. Ora potrà ricorrere in appello.