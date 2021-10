Riempie di botte la fidanzata, le ruba l'auto e poi la investe

Prima pugni e schiaffi al volto, poi avrebbe tentato di investirla con l'auto. Sono stati attimi di follia quelli che si sono conclusi, martedì pomeriggio, con una donna investita e il fidanzato arrestato: quest'ultimo, infatti, dopo averle sottratto l'auto l'avrebbe travolta mentre lei cercava disperatamente di aggrapparsi alla vettura, una Lancia Y. Ma tempo pochi metri e la fuga dell'uomo si è interrotta, schiantato contro un'altra auto. È riuscito comunque ad allontanarsi ma è stato infine arrestato dalla Polizia locale. È successo martedì intorno alle 13.30 a Brescia, in via San Rocchino, non lontano dall'ospedale cittadino.

La coppia di bresciani - lui 45 anni, lei 51 - si è inizialmente mossa insieme in auto, poi quando lei ha riferito di volersene andare (è questa la ricostruzione ritenuta più attendibile) lui avrebbe dato di matto, prima aggredendola con pugni e schiaffi al volto e poi rubandole la macchina. Alla scena hanno assistito diversi testimoni che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e la donna è stata trasferita in codice verde al pronto soccorso.

Nel frattempo erano già intervenuti gli agenti della Locale: grazie alle dichiarazioni della donna e alle testimonianze dei presenti, gli uomini del comando di Via Donegani hanno rapidamente intercettato l'investitore in fuga, tra l'altro poi tornato sul luogo del "delitto". Stava infatti aspettando la fidanzata fuori dal pronto soccorso, forse per continuare la sua folle aggressione. È stato raggiunto e arrestato: è accusato di rapina aggravata e lesioni.