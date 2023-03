Botte e insulti ai bambini: maestra (e titolare) allontanata dall'asilo

Una donna di 47 anni, educatrice e responsabile di un asilo di Corciano, in provincia di Perugia, non potrà più avvicinarsi alla struttura in cui lavorava e di cui era la titolare. La 47enne è accusata di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra i sei mesi e tre anni, per lei il gip del Tribunale di Perugia ha fatto scattare il divieto di avvicinamento all'asilo.

Le indagini, scaturite da una denuncia, sono state eseguite attraverso intercettazioni audio e video eseguite all'interno della struttura: le immagini registrate dalle telecamere hanno documentato diversi episodi di maltrattamenti nei confronti dei bambini dell'asilo. Dalle immagini sarebbero emersi maltrattamenti avvenuti in modo abituale nei confronti dei piccoli spesso costretti a subire offese e strattonamenti. In particolare l'indagata, con comportamenti gravemente lesivi dell'integrità psichica e fisica dei minori affidati alle sue cure, avrebbe anche malmenato i bambini.

Le condotte sarebbero state rivolte anche nei confronti di bambini affetti da maggiori problematiche e difficoltà e non in grado di raccontare ai propri genitori quanto accadeva. Alla luce della gravità dei fatti e condividendo il quadro indiziario fornito dalla Procura di Perugia, il gip ha disposto nei confronti della donna l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'asilo.