Botte alla mamma: così il figlio fa arrestare il papà ubriaco

Un 38enne di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti a familiari. I militari sono intervenuti dopo la telefonata con una richiesta di aiuto al 112 del figlio di dieci anni dell'uomo che, ubriaco, stava picchiando la moglie. Personale del 118 ha medicato la donna. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in un'abitazione diversa da quella coniugale.

Botte alla mamma: il figlio fa arrestare il papà chiamando il 112

La donna, una 45enne, per l’ennesima volta è stata picchiata tra le mura domestiche dal marito, ancora una volta mentre era in preda ai fumi dell’alcol. L’operatore della centrale operativa, quasi alla mezzanotte di sabato, ha ricevuto tramite il 112 la disperata richiesta d’aiuto del bimbo che, con voce tremolante, ha invocato l’aiuto dei carabinieri per fermare il genitore che proprio in quel momento stava riversando la sua folle rabbia sulla madre. L’equipaggio della pattuglia inviata sul posto non ha trovato in casa l’aggressore che, sfogata la sua dose di collera quotidiana, era uscito dall’abitazione lasciandovi il figlio e la moglie.

I carabinieri hanno notato la presenza sul pavimento di frammenti di vetro. Il bambino era particolarmente scosso e cercava di nascondersi alla vista dei presenti, mentre la madre portava i segni delle percosse che sono stati riscontrati dal personale del 118 accorso sul posto. I militari hanno appreso che la donna già nel maggio 2019 aveva denunciato il marito per maltrattamenti e hanno proceduto all’arresto dell’uomo, trovato nelle vicinanze dell’abitazione mentre ancora versava in evidente stato di ubriachezza. L’arrestato, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in una casa diversa da quella coniugale.