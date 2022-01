Salvata dal braccialetto anti stalker: arrestato l'ex compagno

Una donna vittima di violenza è stata "salvata" grazie al braccialetto anti stalker: dopo tanti, troppi, aneddoti di cronaca nera è una storia a lieto quella che arriva da Roma e vede coinvolta una donna di 37 anni che aveva denunciato un suo ex convivente.

Il 33enne - già noto alle forze dell'ordine - è stato arrestato dai Carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento dell'ex compagna. Una misura cautelare "rinforzata" proprio dal dispositivo elettronico anti-stalker che la vittima aveva acconsentito a portare sempre con sé. Un piccolo strumento che, ieri sera, l'ha salvata da probabili ulteriori aggressioni e ha consentito ai carabinieri della stazione di Settecamini di arrestare l'uomo accusato per stalking.

La 37enne, terminato il suo turno di lavoro, ha capito di essere in pericolo dopo aver sentito il suo dispositivo squillare: il suo ex la stava infatti aspettando fuori, violando il divieto di avvicinamento. Immediatamente, la donna ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112 e ha richiesto l'intervento dei carabinieri, già allertati anche loro dal dispositivo anti-stalker che ha avvisato la Centrale Operativa della Compagnia di Tivoli. Giunti sul posto, i militari, dopo aver preso contatti con la vittima, identificando nelle vicinanze l'uomo che, effettivamente, non sembrava avere buone intenzioni. Una volta scoperto, infatti, l'uomo ha iniziato a minacciare la donna ed è stato quindi arrestato e condotto in carcere.