Il braccio del pizzaiolo dilaniato dall'impastatrice: rischia l'amputazione

Rischia l'amputazione di un braccio il pizzaiolo di 55 anni a cui domenica sera è rimasto incastrato l'arto nell'impastatrice della pizza, in un ristorante di Suzzara, in provincia di Mantova. Per soccorrerlo è stata allertata l'eliambulanza, decollata da Brescia: è stato poi trasferito d'urgenza al policlinico di Modena, dove è già stato operato. Le sue condizioni sono gravi. L'allarme è stato lanciato intorno alle 19.30: le urla del pizzaiolo hanno allertato i colleghi che hanno subito chiamato il 112.

La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce rossa, oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Mantova: i pompieri si sono adoperati con la massima cautela per liberare il braccio del povero 55enne. Liberato e sedato, è stato trasferito d'urgenza in ospedale in elicottero, e ricoverato in codice rosso a Modena: la prognosi è riservata e si attendono aggiornamenti dall'ospedale.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti per l'infortunio sul lavoro: i rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal di Ats - il servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro - con il supporto dei carabinieri di Gonzaga.