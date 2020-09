Il cittadino insospettabile che masturbava ragazzini in cambio di scarpe e spinelli

Le accuse sono pesanti, deve rispondere di violenza sessuale e detenzione ai fini di spaccio. Tutto avveniva all'interno del parco pubblico di Brandico, nel Bresciano. Un cittadino insospettabile avvicinava ragazzini tra i 15 i 17 anni offrendogli qualche grammo di hashish e di marijuana da fumare. Poi avrebbe cominciato a chiedere favori sessuali in cambio della droga e pure di vestiti e abiti di marca, che i ragazzi - tutti provenienti da famiglie in forte difficoltà economica - non si potevano permettere.

Brandico, adescava ragazzini al parco: arrestato

E' sgtato arrestato dopo una lunga indagine dei carabinieri di Dello e Verolanuova un 40enne bresciano di casa in un comune della Bassa. Non ci sarebbero mai stati rapporti sessuali completi, secondo i militari: i ragazzini si facevano toccare nelle parti intime in cambio, appunto, di qualche spinello o di abiti firmati. Nessun precedente: il 40enne era un cittadino insospettabile con un lavoro regolare.

I minori coinvolti in questa brutta storia sono 4, di cui tre di origine straniera, di casa proprio a Brandico e a Mairano. La vicenda è iniziata tre anni fa. I racconti dei giovani, raccolti nel tempo da carabinieri e psicologi, hanno incastrato il 40enne. Nessuna confessione spontanea, però: a fare scattare le indagini sono stati, nel giugno del 2019, alcuni cittadini di Brandico. Insospettiti dal fatto che il 40enne fosse sempre in compagnia dei ragazzini, si sono recati allo sportello di ascolto del Comune per segnalare quanto accadeva al parco pubblico. E' stata la prima svolta.

Dopo alcuni appostamenti i carabinieri hanno avvicinato i minori con diverse scuse, riuscendo poi a farsi raccontare quanto subìto. Non si escludono ulteriori sviluppi: le vittime potrebbero essere più numerose.