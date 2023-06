Si ferisce con un chiodo, Davide muore di tetano a 55 anni

È morto per quella che sembrava una banale ferita e invece gli ha causato un'infezione che lo ha stroncato. Brescia è sotto choc per la morte di Davide Giacominelli. Aveva 55 anni ed era un volto molto noto della vita notturna cittadina. Gestore di numerosi locali della provincia, e storico barista, era da molti considerato uno dei "re" delle nottate rock'n'roll.

Secondo quanto ricostruito, Giacominelli si è ferito con la punta di un chiodo, ha contratto il tetano e l'infezione non gli ha dato scampo. Inutili le cure dei medici in ospedale. Gestore prima del bar Floriam, nel cuore di Brescia, e poi del locale Donne&Motori insieme al dj e art director Marco Obertini, Giacominellin si era trasferito nelle campagne del Mantovano, a Serravalle di Po, per avviare un'attività agricola.

