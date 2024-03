Lite tra adolescenti finisce in tragedia: grave una 14enne ferita a coltellate

Momenti di paura a Roé Volciano, paese di poco più di 4mila abitanti del bresciano, poco lontano da Salò. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 marzo, una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una lite. Secondo le prime ricostruzioni la 15enne avrebbe colpito con numerosi fendenti la coetanea.

Le grida e la concitazione hanno allertato i passanti che hanno immediatamente chiamato il 112. L'arrivo dei soccorsi si è rivelato provvidenziale per salvare la vita della vittima che è stata trasferita in ospedale in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. La responsabile è invece in caserma dei carabinieri a Salò e l'ipotesi d'accusa è tentato omicidio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le motivazioni che hanno portato la ragazza al folle gesto che poteva costare la vita dell'amica.