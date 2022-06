Bambino di 4 anni cade in acqua e muore annegato

Una tragedia immane oggi a Termini Imerese. Un bambino palermitano di 4 anni, Brian Puccio, è morto mentre era in mare. Pare che il piccolo sia stato recuperato e portato subito in ospedale, al Cimino, ma le sue condizioni erano purtroppo già compromesse. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di rianimarlo. Sotto choc i genitori che erano con lui in una spiaggia vicino alla zona industriale, in contrada Canne Masche.

Da una prima ricostruzione pare che il bambino si trovasse in acqua mentre i genitori erano a breve distanza. Improvvisamente qualcuno avrebbe urlato per attirare l'attenzione verso Brian, che galleggiava a faccia in giù e con la testa sott'acqua. I carabinieri della compagnia di Termini, sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato le indagini per ricostruire i contorni della vicenda.

Per fare ciò sono stati già ascoltati alcuni parenti e amici della famiglia, residente nella zona di Brancaccio, a Palermo, che si sarebbero trovati sull'arenile al momento della tragedia. Il magistrato ha disposto l'autopsia presso l'Istituto di medicina legale del Policlinico per verificare, fra le altre cose, se il bambino abbia avuto un malore che avrebbe causato l'annegamento.