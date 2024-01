Bimba di 2 mesi muore in ospedale per una bronchiolite

Una bimba di 2 mesi e mezzo è morta in ospedale a Desenzano del Garda. Il primo referto parla di bronchiolite, l'infezione alle vie respiratorie che in queste settimane sta avendo il suo picco in Italia. La bimba abitava a Gozzolina di Castiglione delle Stiviere con i genitori e un fratello più grande che frequenta le scuole elementari proprio a Gozzolina.

La bimba era arrivata in ospedale in condizioni disperate ed è morta nel reparto di pediatria. Da giorni, secondo quanto ricostruito, la piccola accusava difficoltà respiratorie che sabato scorso sono peggiorate in un breve lasso di tempo. Sono stati disposti accertamenti per confermare la diagnosi dei medici del reparto.

La bronchiolite nei bambini

La bronchiolite colpisce i bambini più piccoli, soprattutto di pochi mesi, provocando sintomi come tosse, febbre e difficoltà respiratorie. Proprio per questi motivi la piccola è stata accompagnata in ospedale, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate fino al tragico epilogo nella giornata di sabato 6 gennaio.

Negli ultimi anni, riferisce l’Istituto superiore di Sanità, sono aumentati i casi di bronchiolite nei bambini: all’impennata hanno contribuito varianti del virus respiratorio sinciziale (VRS), responsabile della malattia.

La bronchiolite può causare insufficienza respiratoria soprattutto nei bambini con età inferiore a un anno: nei casi più significativi c’è il rischio di sviluppare forme cliniche molto gravi tali da richiedere l’ospedalizzazione e il ricovero in terapia intensiva.

Sebbene sia impossibile prevedere esattamente quando si arriverà al picco dei casi, è ipotizzabile una circolazione sostenuta anche nelle prossime settimane, facilitata dalla riapertura delle scuole. "Osservare una sana prudenza nei comportamenti, soprattutto se si hanno sintomi respiratorio e se si è in presenza di bambini molto piccoli, persone anziane o con fragilità" spiega Anna Teresa Palamara, direttrice del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, a margine dell’ultimo bollettino RespiVirNet, pubblicato il 5 gennaio. In tutte le regioni si registra un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale: in 5 di queste (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania) è stata raggiunta la soglia di intensità "molto alta" dell’incidenza.