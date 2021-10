Prende tre multe e si vendica bucando le gomme dell'auto dei vigili

Pensavano fosse stato un caso, ma alla seconda volta il dubbio che ci fosse dell'altro era venuto agli agenti della Municipale. E cos, alla seconda volta in cui avevano dovuto rinunciare ad un intervento per colpa di una gomma a terra, hanno piazzato una telecamera che pensasse il parcheggio del mezzo di servizio e hanno scoperto il misfatto.

A bucare i pneumatici della macchina della polizia locale era una donna, che aveva pensato di vendicarsi così di tre multe prese proprio per colpa dei vigili. Il fatto è avvenuto a Camporosso, in provincia di Imperia, dove la donna, una giovane mamma, è stata denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. In particolare questo ultimo reato le è stato contestato perché, almeno in un caso, i vigili non sono riusciti ad intervenire prontamente su un incidente stradale e, anzi, sono stati loro a dover chiedere il soccorso stradale.