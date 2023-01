Bucano i serbatori delle auto per rubare il carburante: è caccia ai ladri

Scivolano sotto le ruote delle auto in sosta e praticano sotto il serbatoio un forellino del diametro di un centimetro per rubare carburante. È questa la tecnica utilizzata da un banda che opera alle porte di Torino per spillare benzina o gasolio dalle auto dei cittadini. Un'operazione eseguita con un semplice kit: trapano, chiodi e un recipiente per raccogliere il carburante.

L'ultimo colpo la scorsa notte a San Mauro, piccolo comune del Torinese. Qui i ladri sono entrati in azione e hanno preso di mira quattro automobili lasciate in sosta, svuotando i loro serbatoi.

Non è chiaro come agisca la banda. Evidentemente i ladri si appostano nelle vicinanze delle pompe di benzina e seguono le vetture che hanno fatto il pieno, fino a che i proprietari le parcheggiano lasciandole incustodite in strada. Sulla vicenda indagano i carabinieri di San Mauro.