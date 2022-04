Apre buco sul solaio per occupare un appartamento

Molta inventiva, doti da acrobata e capacità da manovale. Un uomo ha tentato di occupare abusivamente un appartamento praticando un buco nel solaio. E' successo a Roma, in un palazzo al Quarticciolo. Un 56enne polacco aveva puntato la casa all'ultimo piano di un immobile di una palazzina di edilizia popolare di via Ostuni. Il suo piano è stato scoperto ed è stato denunciato.

Con arnesi da scasso, smerigliatrice e 10 metri di cavo elettrico, aveva deciso di accedere all'appartamento direttamente dai terrazzi condominiali, tranciando un'apertura nei solai. Per "non provocare sospetti nei vicini sfondando la porta", avrebbe detto. Gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti per via delle segnalazioni arrivate su uno "strano operaio". L'uomo ha poi ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato. Gli attrezzi usati sono stati sequestrati.