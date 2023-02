Bullizzato a scuola, 14enne ingerisce 30 pastiglie e finisce in ospedale

Un ragazzino di 14 anni avrebbe tentato il suicidio a Venezia, dopo essere stato vittima di atti di bullismo da parte di alcuni compagni di scuola. Il 14enne, studente di prima superiore di un istituto della città, è finito in ospedale dopo aver ingerito 30 pastiglie. La vicenda risale allo scorso 24 gennaio e i fatti sarebbero avvenuti all'interno del convitto della scuola, dove vivono alcuni degli studenti fuori sede. Come riporta il Corriere Veneto, il ragazzino è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale di Mestre, dove si è ripreso e al momento è fuori pericolo.

Nel frattempo la scuola ha deciso di prendere provvedimenti. In primo luogo è stato indetto un consiglio di classe per parlare del gesto del ragazzo. Il giovane ha raccontato di essere stato vittima di alcuni compagni, sia a scuola che nel convitto, che lo avrebbero sistematicamente preso in giro e isolato. Il 14enne era già stato spostato in un'altra stanza per tenerlo lontano dai bulli, ma questo non sembra essere servito a molto. Ancor prima del gesto del ragazzo, quattro alunni erano stati sospesi per 10 giorni per aver tenuto in classe comportamenti non adeguati. Inoltre alcuni giorni fa un professore è stato chiuso dentro l'aula da alcuni studenti, azione che ha fatto partire diverse note collettive.