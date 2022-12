Gettano un uomo nel cassonetto e lo ribaltono: il video dei bulli su TikTok

Bulli in azione a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. Come mostra un filmato postato sul social TikTok, un gruppo di giovani ha preso di mira un uomo, presumibilmente un soggetto fragile, costringendolo ad entrare in un cassonetto per poi rovesciarlo in strada. Il tutto tra le risate degli autori e di chi ha ripreso la scena per poi postarla online. A denunciare l'episodio il parlamentare di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, al quale è stato inviato il filmato in questione.

"È sconcertante - ha commentato - che i giovani per divertirsi abbiano bisogno di sviluppare prepotenze ai danni dei più fragili, che diversamente, andrebbero protetti piuttosto che trasformati in zimbelli. Fragilità spesso fa il paio con solitudine e le persone con difficoltà pur di avere compagnia non si ribellano a certe vessazioni. Il branco che si diverte a discapito del più fragile è una scena raccapricciante a cui non ci si abitua mai, è bullismo. Abbiamo segnalato il video alle autorità per identificare i responsabili di questa vergogna".