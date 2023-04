"Ucciditi": indagata un’intera classe per stalking e istigazione al suicidio

"È come l'ebola, chi la tocca muore ed esce dal gruppo" oppure "imitate la sua postura e prendetela in giro", scrivevano i compagni di classe in una chat dell’odio creata appositamente per denigrare la 13enne. Un vero inferno per una ragazza di Latina, che è riuscita a raccontare tutto alla mamma, spinta anche da una compagna di classe stanca di tutto quell’odio. La procura ha aperto un'inchiesta per stalking e istigazione al suicidio per l’intera classe.

La mamma della ragazza bullizzata aveva iniziato a insospettirsi dei continui ritardi della figlia a scuola, annotati sul registro di classe nonostante l’accompagnasse ogni giorno in orario. La 13enne, infatti, aveva preso a entrare in ritardo per non incontrare nessuno nei corridoi ed evitare così l’ennesima umiliazione. I 15 ragazzi indagati, 12 ragazzi e 3 ragazze, erano arrivati persino a organizzare "tre prove a settimana" contro la compagna di classe e a dirle di uccidersi perché "tanto di te non importa nulla a nessuno". Mentre la Procura indaga sui fatti, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, ha incontrato gli studenti della scuola.

