"Se muori è lo stesso": bullizzano la compagna di classe ma vengono promossi

"Se muori è lo stesso". "Se non hai amici, fatti una domanda". "Per quanto sei grossa non passi dalla porta". Per un anno intero, ogni giorno, una bambina di 13 anni è stata presa in giro dai suoi compagni di classe per il suo aspetto fisico e il portamento. Con tanto di umiliazioni pubbliche. Peccato però che tre bulli minorenni della provincia di Latina, nonostante un'indagine giudiziaria aperta per istigazione al suicidio e stalking, abbiano superato l'ultimo anno delle scuole medie con ottimi. Per loro l’unica conseguenza è stata il 6 in condotta.

I minorenni non andranno neanche a svolgere lavori socialmente utili perché le famiglie dei ragazzi hanno infatti rifiutato il percorso di "giustizia riparativa". Un percorso volontario per tentare di riportare i bulli in una dimensione di correttezza e rispetto. Per i bulli si trattava solo di un gioco, nonostante avessero creato un gruppo su WhatsApp, chiamato "Ebola", come il suo terribile soprannome, per deridere e vessare la loro compagna di classe.

Una doppia violenza per la ragazza vittima di bullismo, che ha subìto disagi psicologici. La minorenne ha cominciato a isolarsi, arrivare dopo a scuola per evitare di incontrare i tre bulli e avere problemi in classe.

Solo a distanza di tempo, la ragazza ha raccontato tutto alla madre che ha riportato la vicenda alle autorità. Ma dopo la denuncia e la successiva indagine per istigazione al suicidio e stalking, l'inchiesta giudiziaria rischia adesso di chiudersi con l'archiviazione legata alla giovane età dei ragazzi, tutti al di sotto dei 14 anni e, quindi, non imputabili. Dopo la richiesta della Procura dei Minori di Roma, ora l'ultima parola spetta al Gip. In attesa degli sviluppi, la madre della ragazza vittima dei soprusi spera almeno di vedere i bulli impegnati in un percorso di recupero che può essere solo volontario.

