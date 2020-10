Quelli che frodano sui buoni spesa Covid

Dieci persone residenti a Scido, comune in provincia di Reggio Calabria, sono state denunciate dai carabinieri per falso ideologico e truffa, nello specifico per aver dichiarato il falso allo scopo di ottenere indebitamente buoni spesa Covid. Nel corso delle verifiche sulla documentazione presentata da alcuni residenti di Scido, infatti, i militari si sono imbattuti in attestazioni di situazioni d'indigenza non corrispondenti alla realtà.

Dalle verifiche è emerso che in 10 casi erano state presentate false dichiarazioni allo scopo di attingere indebitamente a 5mila euro di fondi statali erogati in favore delle famiglie bisognose. I presunti truffatori, tutti residenti a Scido, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.