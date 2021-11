Picchiata dal fratello e dalla madre perché non indossa il burqa: 14enne denuncia tutto ai carabinieri

Aggredita dal fratello poco più grande di lei, un adolescente di 17 anni, e dalla madre, perché avrebbe rifiutato di "obbedire" alle leggi dell'Islam e indossare il burqa. Una serie di violenze psicologiche e fisiche, che sarebbero andate avanti per mesi con la minaccia che, se non avesse seguito la linea imposta dalla famiglia, sarebbe stata rimandata in Bangladesh, sua terra d'origine.

Questa la storia che una ragazza di 14 anni di Ostia ha raccontato ai Carabinieri della locale stazione che ora stanno indagando sui maltrattamenti in famiglia che la giovane vittima avrebbe subito. La ragazza, stando a quanto raccontato, subiva ormai da tempo una serie di minacce e offese. Imposizioni che sarebbero degenerate nel fine settimana quando la 14enne sarebbe stata picchiata dal fratello: l'ennesimo episodio che ha spinto domenica 14 novembre l'adolescente a citofonare alla caserma dei carabinieri. Lì ha raccontato la sua verità: un'oppressione andata avanti per mesi tra le mura di casa.

La ragazza ha riferito di essere stata graffiata in faccia, presa a calci e schiaffi dal fratello 17enne. Una aggressione violenta con la giovane studentessa di Ostia, che avrebbe anche sbattuto la testa contro un mobile a causa di una spinta.

"Mi vogliono mandare in Bangladesh. Non voglio", ha aggiunto ai militari dell'Arma che hanno raccolto la sua testimonianza.

Come riporta Mauro Cifelli su Romatoday la ragazza è stata accompagnata dai militari dell'Arma all'ospedale Grassi di Ostia dove è stata visitata dai medici che hanno diagnosticato lesioni guaribili in 15 giorni. I carabinieri, che ora indagano per ricostruire l'esatto contesto familiare e approfondire la denuncia dalla 14enne, d'accordo con l'Autorità Giudiziaria minorile, hanno portato la giovane in una casa famiglia, quale misura temporanea per tutelarla. Nel frattempo madre e fratello della 14enne sono stati denunciati per maltrattamenti familiari e lesioni personali. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di altri parenti.