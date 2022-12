Sale sul bus e semina il panico urlando: "Sono evaso dal carcere Beccaria"

Fuoriprogramma per i passeggeri che la notte scorsa erano sul bus della linea 71 a Milano quando, giunti in zona Navigli, sono stati costretti a scendere da un altro passeggero. Si tratta di un 27enne che ha iniziato a spaventare tutti dicendo di essere "uno degli evasi dal Beccaria" (il carcere minorile, ndr). In realtà non c'era nessun collegamento con quei fatti.

Il conducente ha dato l'allarme e i carabinieri, giunti sul posto, hanno prima accertato che non fosse realmente uno degli evasi e poi lo hanno denunciato. Dopo è stato anche accompagnato al pronto soccorso.