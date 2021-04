L'autobus diventa "carrozza nuziale" per il matrimonio di Sabrina

Per convolare a nozze nel luogo più romantico di Verona, un'autista dell'azienda di trasporti locale ha deciso di utilizzare il bus per raggiungere il suo innamorato

L'amore è un sentimento così potente da essere in grado di cambiare ogni cosa. Come in Cenerentola, quando la zucca diventa per magia una magnifica carrozza, lo stesso ''miracolo'' è avvenuto nella città di Verona, con un autobus dell'Atv, l'azienda dei trasporti locale.

La ''Cenerentola'' protagonista di questa storia è Sabrina Bardi, autista di autobus, che ha scelto proprio il ''suo'' mezzo di trasporto per andare a sposare il neo marito Stefano Rubele, alla Tomba di Giulietta, nel luogo più romantico di Verona.

La romantica trasformazione del bus in 'carrozza dell'amore'' è stata testimoniata dalle immagini postate sui social dall'Atv Bus Verona: Sabrina, con uno splendido vestito rosso, è salita a bordo del bus 73 con paggi e damigelle per dirigersi dal suo innamorato. Ovviamente anche il mezzo di trasporto era vestito a festa, così come i colleghi di Sabrina e tutti gli amici della coppia, che hanno così potuto festeggiare il coronamento di questa splendida storia d'amore. Auguri e viva gli sposi.