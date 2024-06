Bus si schianta contro una palazzina e la sventra (foto)

Tanta paura a Lucca in località Sant’Anna dove un autobus si è schiantato contro una palazzina, causandone il parziale crollo. L’incidente è avvenuto ieri, martedì 25 giugno 2024, a causa di un malore dell’autista. L’uomo che era alla guida del bus di linea, fortunatamente vuoto, ha perso il controllo del mezzo andando a finire rovinosamente contro un edificio di due piani.

Sui social il comune di Lucca conferma che non ci sono feriti, né fra i passanti né fra i residenti. L’autista, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Evacuati due locali: un’attività commerciale al piano terra e un appartamento al piano superiore. Le macerie hanno invaso completamente il marciapiede e la strada.