Bus prende fuoco in galleria, passeggeri intossicati e traffico in tilt

Austrada A12 in tilt oggi domenica 9 luglio 2023: nel pomeriggio, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni a causa di un pullman turistico che ha preso fuoco. Come riporta GenovaToday, è successo poco prima delle 17:30, nel tratto tra Genova Nervi e Recco (al km 15+100), dentro la galleria Monte Giugo: il tunnel è molto lungo e l'incendio, per motivi da chiarire, si è verificato nel tratto finale del tunnel in direzione Genova. Molte auto sono così rimaste intrappolate dietro al mezzo in fiamme, all'interno della galleria: tante le persone che hanno dovuto abbandonare l'auto e correre indietro a piedi per dirigersi all'aperto, per la mole di fumo che si è creata intorno.

Le deviazioni al traffico sulla A12

Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 7 km di coda in direzione Genova, 3 km in direzione Livorno. C'è fumo su entrambe le carreggiate. Chi viaggia verso Genova deve uscire a Recco, dove si è formata una coda di 4 km e può rientrare in autostrada a Nervi.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Aspi con la Croce Bianca Genovese, la Croce Gialla di Genova, la Croce Verde di Recco, la Croce Verde di Camogli, i Volontari del Soccorso di Ruta e due automediche del 118, Golf 1 e Golf 6.

L'incendio sarebbe sotto controllo e non sembrerebbero esserci feriti gravi, ma diverse persone si sono sentite male per aver respirato fumo e per lo spavento. L'intervento dei vigili del fuoco è stato complicato e delicato: i mezzi, per raggiungere il punto interessato nel minor tempo possibile, sono dovuti entrare in autostrada contromano prendendo tutte le precauzioni del caso, usando poi un bypass per tornare indietro.

Il ferito più grave è l'autista del pullman, costretto a ricorrere alla camera iperbarica, mentre altre cinque persone lievemente intossicate sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

L'avviso di Autostrade: "Non mettetevi in viaggio"

"Chiediamo assolutamente di differire o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure". Così Aspi dopo l'incendio sul bus turistico. "C'è fumo su entrambe le carreggiate - spiega in una nota Aspi -. Chi viaggia verso Genova deve uscire a Recco e può rientrare in autostrada a Nervi; percorso inverso per chi procede in direzione di Livorno. La risoluzione di questo evento non sarà di breve durata e la via Aurelia non potrebbe sopportare una mole di traffico sempre più imponente", si legge nella comunicazione.

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere su Today.it...