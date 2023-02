Paura in strada: bus prende fuoco davanti al supermercato

Momenti di terrore a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove nel pomeriggio di ieri, martedì 14 febbraio, un autobus Apam ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva via Michelangelo. Un rogo violentissimo, che in pochi istati ha trasformato il mezzo in una palla di fuoco, per fortuna senza conseguenze tragiche. Per fortuna i passeggeri erano riusciti a scendere poco prima: l'autista 46enne, stava raggiungendo una piazzola di sosta, quando è divampato l'incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad avvisare il conducente delle fiamme sarebbe stato il sistema di allarme del bus: il 46enne ha quindi fermato il mezzo in un parcheggio situato vicino al supermercato Penny Market ed è sceso. Nel tentativo di spegnere le fiamme, l'uomo è rimasto lievemente intossicato. Dopo le prime cure prestate dai sanitari, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, è stato trasportato all'ospedale di Desenzano: il ricovero è avvenuto in codice verde.

In pochi minuti, come si vede nel video, le fiamme hanno avvolto l'intero autobus e una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo, creando allarme tra i residenti della zona e non solo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale: il rogo è stato domato in breve tempo, ma anche il manto stradale è stato danneggiato e sono ancora in corso le operazioni di bonifica: viale Michelangelo è chiusa al traffico.