Bus prende fuoco, distrutto in pochi minuti: tre intossicati

Un autobus della Roma Tpl è stato distrutto da un incendio in pieno centro abitato. Il mezzo è andato a fuoco oggi, domenica 14 aprile, con la colonna di fumo che si è sviluppata visibile da chilometri di distanza in tutto il quadrante sud est della Capitale. L'incendio è scoppiato nel quariere di Tor Sapienza.

Come riporta RomaToday, è stato il conducente del bus che collega la zona di Castelverde al Prenestino ad accorgersi della fiammata divampata dal motore e a far scendere i passeggeri. Un incendio violento, che ha avvolto l'autobus in una palla di fuoco con le fiamme che hanno danneggiato alcuni gazebo, gli alberi e una vettura parcheggiata all'altezza del civico 87 di via di Tor Sapienza. Momenti di paura, con le fiamme che hanno preso forza rapidamente.

Domate le fiamme dai pompieri, è poi stato richiesto l’intervento del 118 per tre uomini, che a seguito inalazione dei fumi, sono rimasti intossicati. Due di loro sono stati trasportati in codice giallo presso il policlinico Umberto I, mentre il terzo è stato portato all’ospedale Vannini, con il medesimo codice.