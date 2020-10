Dimentica di andare a prendere la figlia, poi colpisce a testate la moglie che lo rimprovera

Padre smemorato e marito violento. Un uomo ha prima dimenticato di andare a prendere la figlia minorenne in stazione e quando è rientrato a casa, di fronte ai rimproveri della moglie, l'ha aggredita con una testata che l'ha costretta a ricorrere alle cure in ospedale. Brutta storia di violenza domestica in zona Sant'Anna a Busto Arsizio, grosso centro in provincia di Varese.

Busto Arsizio: denunciato un 46enne per maltrattamenti

Il 46enne, citadino italiano, grazie all’intervento della Polizia di Stato, è stato allontanato dal nucleo familiare. A rendersi conto della lite tra marito e moglie sono stati i vicini di casa che, allarmati, hanno subito chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati nell’appartamento della famiglia, l'uomo aveva appena finito di scagliarsi contro la consorte: schiaffi, e anche una violenta testata. Madre e figlia si erano così rifugiate in casa di alcuni parenti poco lontano.

L'aggressione era stata conseguente a un rimprovero rivolto all’uomo che, trovato dalla moglie spaparanzato sul divano e completamente ubriaco, non era andato a prelevare la figlia all’uscita di scuola, costringendola a ore di inutile attesa in stazione e poi ad una lunga camminata fino a casa di parenti. L’uomo, non tollerando di ricevere osservazioni, aveva reagito aggredendo la moglie con una testata che i medici del pronto soccorso hanno giudicato guaribile in cinque giorni. Anche davanti ai poliziotti il marito ha tenuto un comportamento aggressivo e minaccioso. La testimonianza della donna ha poi fatto emergere una storia di violenze domestiche iniziata anni e anni fa. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti contro i familiari.