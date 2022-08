Cacciato da un locale torna indietro con un machete di 52 centimetri

Allontanato da un locale perché molesto torna indietro con un machete. É accaduto il 14 agosto scorso sul lungomare Poetto, la spiaggia che si sviluppa tra i territori di Cagliari e Quartu Sant'Elena. Protagonista, in negativo, della vicenda un ragazzo di trent'anni, per il quale il Questore di Cagliari ha emesso un daspo urbano, che si traduce nel divieto della durata di due anni di accedere, dalle 18 alle 7, a tutti i locali del lungomare.

In base alla ricostruzione della Polizia, il trentenne, nella notte tra sabato e domenica, era stato allontanato in un primo momento dal locale perché stava importunando e molestando la clientela. Poco dopo il giovane sarebbe riapparso all'esterno dello stabilimento armato di machete. Gli agenti accorsi sul posto dopo una chiamata al numero di emergenza 113, hanno trovato l'uomo a bordo della sua auto, in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Dopo la breve perquisizione, sono stati trovati e sequestrati un machete di 52 centimetri e un coltello da cucina di oltre 26 centimetri. Il ragazzo, durante le fasi di accompagnamento e redazione degli atti a suo carico, avrebbe anche minacciato i poliziotti e danneggiato l'auto di servizio. Inevitabile la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.