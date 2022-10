Cacciatore attaccato da un cinghiale: gravissimo

Un cacciatore è stato attaccato da un cinghiale durante una battuta di caccia in località Bovaia, nel comune di Sala Baganza, nel Parmense: le sue condizioni sono gravissime.

Sul posto nella tarda mattinata sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica di Collecchio. L'elisoccorso è partito in volo da Pavullo. L'uomo, 40 anni, residente in un comune della provincia di Parma, ha riportato traumi in varie parti del corpo: una frattura esposta e scomposta all’arto inferiore con emorragia, come riporta ParmaToday. I suoi compagni hanno subito lanciato l'allarme.

L'elicottero l’ha poi caricato a bordo e trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Parma.