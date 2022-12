Parte un colpo di fucile per errore: morto cacciatore

Dramma di Natale nelle campagne di Ostuni, in provincia di Brindisi. Un uomo di 57 anni (P.M. le iniziali del suo nome) è morto nella mattina di oggi, domenica 25 dicembre, a causa di un colpo che sarebbe partito accidentalmente dal suo fucile, dopo una battuta di caccia. La tragedia si è verificata alle prime luci del giorno in contrada Vato Aperto. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione della Città Bianca.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il cacciatore, residente a San Michele Salentino, sarebbe inciampato mentre riponeva il fucile all’interno dell’auto, per poi tornare a casa. La fucilata lo avrebbe centrato in pieno petto. A quanto pare un paio di amici che si trovavano con lui avrebbero allertato il 118, prestandogli i primi soccorsi. Ma per il 57enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono coordinate dal pm di turno del tribunale di Brindisi, Giuseppe De Nozza. Il fucile e quelli degli amici sono stati posti sotto sequestro.