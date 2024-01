Muore durante una battuta di caccia: a sparare l’amico

Tragica battuta di caccia al cinghiale a Is Cannoneris, nel sud Sardegna in provincia di Cagliari. Massimiliano Sabiu, 59 anni, è stato colpito accidentalmente da un altro cacciatore ed è morto. Il colpo sarebbe partito dall'arma di un 40enne, che vedendo qualcosa muoversi dietro a dei cespugli ha sparato pensando fosse un cinghiale.

Sabiu, ferito al fianco e alla spalla, è stato immediatamente soccorso dai compagni di caccia ma per lui non c'è stato nulla da fare. Al via le Indagini dei carabinieri. L'arma è stata sottoposta a sequestro.