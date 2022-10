Cacciatori sparano verso la ciclabile: paura per una famiglia

La classica passeggiata all'aria aperta della domenica, trasformata in un pomeriggio di paura per una famiglia, finta nel mirino di alcuni presunti cacciatori. È successo domenica 2 ottobre nella frazione di Borghetto, nel comune di Avio, in provincia di Trento: una mamma ed un papà stavano tranquillamente camminando assieme ai propri figli sulla ciclabile che costeggia le sponde dell’Adige quando, a un certo punto, hanno sentito degli spari. Non è una novità, il periodo della caccia in Trentino è stato aperto il 18 settembre ed è quindi normale sentire i colpi dei fucili dei cacciatori intenti nell’attività venatoria.

Ciò che normale non è, invece, è sentire gli spari così vicini, come accaduto alla famiglia coinvolta in questa vicenda. Dopo il colpo esploso, diversi pallini sono caduti sulle loro teste. Non solo, poiché uno dei due figli è stato pure colpito di striscio. Nulla di grave, poco più di un graffio. Ma, senza dubbio, lo spavento è stato tanto.

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia avrebbe visto due cacciatori fuggire proprio subito dopo il colpo che sembrerebbe essere stato indirizzato verso alcuni uccelli. Sulla vicenda stanno ora indagando le forze dell’ordine alle quali la famiglia si è rivolta dopo il fatto di domenica.