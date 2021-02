Il cadavere carbonizzato nell'auto parcheggiata vicino al centro commerciale

Ad Afragola (Napoli), nel parcheggio di un centro commerciale, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo.

Afragola: l'auto era parcheggiata nei pressi di un centro commerciale

L'auto era davanti al parcheggio di un centro commerciale, Le Porte di Napoli. Il cadavere all'interno è carbonizzato. Appartiene a un uomo A.B., noto commerciante di Secondigliano, di cui i familiari avevano perso le tracce già dalla giornata di ieri: era irraggiungibile anche al telefonino.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia. Indagini in corso per ricostruire cosa gli sia accaduto. Non si esclude alcuna pista, neppure quella del gesto volontario. Il medico legale è atteso sul posto per stabilire le cause della morte.