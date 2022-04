"Venite, c'è un'auto a fuoco": dentro trovano un cadavere carbonizzato

Tragica scoperta nel Milanese. Un cadavere carbonizzato è stato scoperto dai vigili del fuoco, che erano intervenuti giovedì sera per spegnere un'auto in fiamme nelle campagne di Albairate. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Abbiategrasso. Al momento non sarebbe possibile nemmeno capire se la persona carbonizzata sia un uomo o una donna, viste le condizioni dei resti.

I fatti: giovedì sera, intorno alle 20.45, i vigili del fuoco hanno ricevuto una telefonata da un residente di Albairate che segnalava sterpaglie in fiamme in aperta campagna. Intervenuti per spegnere quindi un rogo di poco conto, i vigili del fuoco si sono ritrovati di fronte un'auto incendiata. Terminata l'opera di spegnimento della macchina, la macabra scoperta: nella vettura c'era il corpo di una persona carbonizzata. Sono subito stati allertati i carabinieri di Abbiategrasso, che stanno effettuando i rilievi con l'ausilio dei mezzi dei vigili del fuoco.

Foto Ansa