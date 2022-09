Donna trovata morta in un laghetto

Il cadavere di una donna è stato trovato, oggi 25 settembre 2022, in un laghetto artificiale a Magliano dei Marsi (L'aquila) .

A fare la macabra scoperta è stato il custode. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, e i carabinieri per le indagini. Si tratta di una donna di 53 anni, A. Q., di Massa d'Albe (Aq). Tutte le ipotesi sono in campo, inclusa quella del suicidio. La macchina della donna è stata trovata non molto distante.