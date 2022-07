Trovato cadavere carbonizzato in auto, sul corpo anche diverse ferite

Macabra scoperta a Fiumedinisi, in provincia di Messina. Il cadavere di un uomo, carbonizzato e con ferite sul corpo, è stato trovato all'interno di un'auto in una zona rurale. Secondo gli inquirenti si tratta di Riccardo Ravidà, 34 anni. Si trovava in semilibertà vigilata e ieri avrebbe dovuto fare rientro nel carcere di Gazzi. Il mancato ritorno in cella ha fatto attivare i controlli delle forze dell'ordine. L'auto in cui i carabinieri hanno trovato il corpo è intestata al pregiudicato. Solo dopo ulteriori accertamenti si potrà avere la certezza che si tratti della vittima.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Giulia Falchi e non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. Toccherà agli uomini della Scientifica ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ultime ore nelle campagne di Fiumedinisi. Le lesioni riscontrate sarebbero compatibili con colpi di arma da fuoco ed è possibile che l'incendio sia successivo alla morte del 34enne.